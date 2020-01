Reactia lui Thiem dupa calificarea in finala Australian Open

Ziare.

"A fost un meci ireal, din nou doua tiebreak-uri, atat de greu si de echilibrat. (...) A avut un procentaj atat de bun la primul serviciu. O finala la Australian Open este ceva absolut ireal", a spus Thiem, care este cap de serie numarul 5, in timp ce Zverev a fost al saptelea favorit, relateaza DPA."Sincer sa fiu, poate ca oricare dintre noi ar fi putut castiga astazi, a fost putin experienta, putin altceva", a adaugat Thiem, care are 26 de ani. "El are doar 22 ani, asa ca nu cred ca vom mai avea mult de asteptat pana cand se va califica in prima lui finala de Mare Slem", a spus austriacul despre Zverev.Thiem il va intalni duminica in finala pe sarbul Novak Djokovic, nr. 2 mondial.Thiem este primul austriac care va juca finala la Melbourne . El a mai disputat doua finale de Mare Slem, ambele la Roland Garros, pierdute in ultimii doi ani in fata lui Rafael Nadal Dupa ce in ultimii ani finalele de Grand Slam au fost dominate de trioul Djokovic-Nadal-Federer, austriacul poate deveni primul jucator nascut in anii '90 care castiga un titlu major.