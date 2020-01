Reactia organizatorilor Australian Open dupa haosul din prima zi

Ziare.

Mai multe tenismene, intre care Dalila Jakupovici si Eugenie Bouchard, au avut probleme din cauza fumului ce a cuprins arenele din Melbourne . In plus, toate antrenamentele de marti au fost anulate din acest motiv.Pe fondul acestor probleme, organizatorii de la Australian Open dau, totusi, asigurari ca turneul se va disputa in conditii optime."Le transmitem din nou jucatorilor ca luam deciziile pe baza sfaturilor unor experti. Nu le vom pune in pericol si nu vom lua nicio decizie care sa aiba vreun impact asupra sanatatii lor.Avem o experienta cand vine vorba despre caldura extrema si cred ca suntem una dintre putinele competitii puternice care a reusit astat precum noi. Acum este insa o experienta noua pentru noi, cum sa gestionam calitatea aerului si trebuie sa ne bazam pe acesti experti care ne sfatuiesc cum sa continuam cat mai bine", a spus presedintele Federatiei de Tenis din Australia, Craig Tiley, intr-o conferinta de presa.Tenismena Dalila Jakupovici s-a retras in calificarile de la Australian Open dupa ce a fost la un pas sa lesine pe teren Slovena a abandonat in timpul meciului cu Stefanie Vogele, dupa ce i s-a facut rau din cauza aerului irespirabil."Am fost cu adevarat speriata ca ma voi prabusi. Din acest motiv m-am asezat pe teren deoarece nu mai puteam sa merg. Nu am astm si nu am avut niciodata probleme de respiratie. Chiar imi place caldura.Nu mai puteam sa respir si m-am lasat pe teren. Nu este sanatos pentru noi! Am fost surprinsa, ma gandeam ca nu o sa jucam, dar nu avem de ales", a spus Jakupovici la conferinta de presa.De asemenea, antrenamentele sportivilor programate marti la Australian Open au fost anulate din acelasi motiv.C.S.