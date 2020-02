Reactia Sofiei Kenin dupa victoria din finala de la Australian Open 2020

Ziare.

Kenin a felicitat-o pe Muguruza si spune ca visul sau a devenit realitate."Este primul meu discurs, dar voi da ce am mai bun. Vreau sa o felicit pe Garbine pentru un turneu grozav, cu siguranta vom mai avea si alte finale impreuna in viitor.Visul meu a devenit oficial realitate. Nu pot sa descriu acest sentiment. Este multa emotie, am lucrat din greu, dar visele devin realitate. Daca ai un vis, urmeaza-l!", a spus Sofia Kenin dupa meci.Americanca Sofia Kenin a castigat, sambata, finala Australian Open 2020 , dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza Jucatoarea de pe locul 15 in clasamentul WTA s-a impus dupa un meci ce a durat mai bine de doua ore, scor 4-6, 6-2, 6-2.Dupa parcursul de la Australian Open, Sofia Kenin face un salt de opt locuri in clasamentul WTA si ajunge pe 7.C.S.