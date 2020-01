Rezultatele complete inregistrate in prima zi de la Australian Open: Doua favorite au fost deja eliminate!

Ziare.

Campioana en-titre, Naomi Osaka, Serena williams si Petra Kvitova au obtinut victorii lejere, insa am avut parte si de doua rezultate neasteptate.Favorita numarul 24, Sloane Stephens, si favorita numarul 32, Barbora Strycova, au fost eliminate inca din runda inaugurala.- Johanna Larsson 6-1, 6-0- Jil Teichmann 6-4, 4-6, 6-2- Viktoria Kuzmova 6-1, 6-2Viktorija Golubic -6-4, 1-6, 6-7 (10)Christina McHale -3-6, 0-6- Anna Kalinskaya 6-3, 6-2- Marie Bouzkova 6-2, 6-4Martina Trevisan -2-6, 4-6- Barbora Strycova (fav.32) 6-2, 7-6 (5)Kaia Kanepi -6-7 (3), 6-2, 3-6- Lizette Cabrera 7-6 (4), 7-6 (10)Anastasia Potapova -0-6, 3-6Kristie Ahn -1-6, 3-6- Na-Lae Han 6-3, 6-3Katerina Siniakova -1-6, 0-6Venus Williams -6-7 (5), 3-6Samantha Stosur -1-6, 4-6- Lesia Tsurenko 5-7, 6-1, 6-1Sloane Stephens (fav.24) -6-2, 5-7, 2-6Maine, in a doua a zi a turneului, vor evolua trei tenismene romane, dupa cum urmeaza:Irina Begu vs Kiki BertensMonica Niculescu vs Alize CornetSimona Halep vs Jennifer BradyAustralian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.I.G.