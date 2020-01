Romania are doi reprezentati in sferturile de finala la juniori de la Australian Open

Ziare.

Nicholas Ionel si austriacul Leandro Riedi, favoritii numarul cinci, au trecut in optimi (turul secund) de rusii Egor Agafonov/Evgheni Filipov, cu 6-2, 6-2, in doar 43 de minute.Urmatorii adversari ai perechii romano-austriece vor fi invingatorii din meciul care opune cuplul australian James McCabe/Edward Winter si perechea italiana Francesco Maestrelli/Samuel Vincent Ruggeri.In alt meci din turul secund, Sebastian Gima si ungurul Peter Fajta au fost invinsi de britanicii Arthur Ferry/Felix Gill, favoritii numarul sapte, cu 6-3, 6-2.La dublu junioare, Fatima Ingrid Amartha Keita si israelianca Shavit Kimchi au castigat cu 7-5, 6-1 in turul secund in fata cuplului Daeyon Back (Coreea de Sud)/Weronika Baszak (Polonia), cap de serie numarul opt, in 67 de minute.In sferturi, perechea romano-israeliana va juca impotriva cuplului format din Ziva Falkner (Slovenia) si Matilda Mutavdzic (Marea Britanie).