S-a stabilit prima finalista de la Australian Open 2020 dupa o surpriza majora

Americanca Sofia Kenin, aflata pe locul 15 in clasamentul WTA, a produs o surpriza majora si a reusit sa o elimine pe favorita gazdelor.Kenin s-a impus in doua seturi, scor 7-6 (6), 7-5, dupa o ora si 48 de minute de joc.In setul secund, Barty a condus cu 5-3, dar a pierdut patru game-uri la rand si implicit partida.Sofia Kenin se afla la cea mai buna performanta intr-un turneu de Grand Slam.Ea si-a asigurat un salt de sase locuri, pana pe 9, in clasamentul WTA, dupa acest rezultat.In finala, Kenin se va duela cu invingatoarea dintre Simona Halep si Garbine Muguruza C.S.