S-a stabilit prima semifinala feminina de la Australian Open 2020

Ziare.

com

Primul duel din careul cu asi le va pune fata in fata pe Sofia Kenin (15 WTA ) si Ashleigh Barty (1 WTA).Kenin a trecut in sferturile de finala de Ons Jabeur (78 WTA0 cu 6-4, 6-4, dupa o ora si 33 de minute de joc.In schimb, Ashleigh Barty a invins-o pe Petra Kvitova (8 WTA) cu 7-6 (6), 6-2.Semifinala dintre Ashleigh Barty si Sofia Kenin va avea loc joi, la o ora ce nu a fost stabilita momentan de organizatori.Barty mai are in palmares un singur trofeu de Grand Slam, castigat anul trecut la Roland Garros, si are prima sansa in duelul cu Kenin.C.S.