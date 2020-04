Scenariile luate in calcul pentru Australian Open 2021

Ziare.

Desi urmatorul Australian Open va avea loc tocmai in luna ianuarie a anului viitor, organizatorii turneului iau in calcul mai multe variante.Astfel, acestia se gandesc la patru scenarii, in timp ce vor sa reinoasca politia de asigurari pentru pandemii, care expira in luna iulie a acestui an.Directorul executiv al competitiei, Craig Tiley, nu ar fi mirat daca pandemia de coronavirus ar afecta si turneul de la Antipozi."Trebuie sa fim pregatiti pentru toate scenariile", anunta Tiley, pentru The Age , dezvaluind care sunt acestea:1) disputarea dupa program;2) fara prezenta spectatorilor in tribune;3) la o alta data;4) amanat pentru 2022.Anul acesta, Australian Open a fost castigat la masculin de Novak Djokovic, in timp ce la feminin s-a impus Sofia Kenin.I.G.