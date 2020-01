Se amana Australian Open 2020? Anuntul facut de organizatori

Ziare.

Orasul Melbourne este acoperit de mai multe zile de un nor de fum toxic, iar mai multi tenismeni, printre care si sarbul Novak Djokovic, presedintele Consiliului jucatorilor din cadrul ATP , s-au exprimat in favoarea unei amanari in cazul in care fumul incendiilor, care au facut pana acum 25 de morti, va ameninta sanatatea jucatorilor.Presedintele Federatiei australiene de tenis, Craig Tiley, a precizat ca nu ia in calcul o astfel de masura, afirmand ca au fost adoptate toate masurile necesare pentru protejarea jucatorilor."Tinand cont de informatiile de care dispunem pentru moment - cu calificarile care vor avea loc saptamana viitoare - previziunile sunt bune. Nu preconizam nicio intarziere si am luat masuri suplimentare pentru a garanta ca Australian Open se va putea desfasura asa cum este prevazut", a spus Tiley."Incendiile cele mai apropiate sunt la cateva sute de kilometri de oras", a adaugat el, subliniind ca sanatatea si securitatea jucatorilor, a personalului si suporterilor reprezinta o prioritate. "Am alocat mijloace suplimentare considerabile pentru analiza, urmarire si logistica, pe tot parcursul turneului. La fata locului vor fi experti in meteorologie si calitatea aerului care vor analiza toate datele disponibile in direct si vor evalua in timp real calitatea aerului la Melbourne Park", a mai afirmat presedintele Tennis Australia.Prezenta unui eventual fum toxic va fi tratata in acelasi mod ca si o caldura sau o ploaie exceptionala, arbitrii putand intrerupe meciul daca supravegherea atmosferica va stabili ca este periculos pentru a continua. Melbourne Park dispune de trei terenuri acoperite si opt terenuri interioare, riscul unei anulari a turneului fiind minim.