Se cunosc campionii de la dublu masculin la Australian Open

Acolo, la Antipozi, Rajeev Ram si Joe Salisbury (SUA/Marea Britanie) au invins in ultimul act pe Max Purcell si Luke Saville, ambii din Australia, scor 6-4, 6-2.Ram si Salisbury erau favoritii 11 ai probei, in timp ce perechea din Australia este cea care in turul II ii invingea pe Horia Tecau si Jean-Julien Rojer, scor 2-1 la seturi.Purcell si Saville au primit un wild-card pentru a fi pe tabloul de dublu la Australian Open.In 2019, Ram si Salisbury au castigat impreuna doua turnee ATP , la Viena si Dubai.Cei doi sunt clasati pe locurile 21-22 in clasamentul mondial ATP de dublu.Tot duminica va avea loc si finala masculina de simplu la AO, intre Novak Djokovici si Dominic Thiem, meci care va incepe la 10.30 si va fi LIVE text pe Ziare.com, fiind televizat pe EuroSport.Citeste si: