Se cunosc primele doua sferturi de finala de pe tabloul feminin la Australian Open. Lidera mondiala WTA a avut serioase probleme

Nu au lipsit surprizele nici in aceasta zi, asa cum ele au caracterizat intregul turneu, in care marile favorite, cele mai multe dintre ele trebuie spus, au dezamagit.Astfel, in prima partida a zilei, Petra Kvitova a trecut de Maria Sakkari din Grecia cu ceva emotii, dupa un prim set pierdut la tiebreak, scor 6-7. Iata mai jos cronica intalnirii:Mai departe, Sofia Kenin din SUA, locul 15 mondial in clasament, a dispus tot in trei seturi de marea senzatie a circuitului WTA , Cori Gauff, 15 ani, dupa un 6-0 categoric in setul decisiv.O surpriza a avut loc in intalnirea Jabeur - Wang, un meci in care cei mai multi specialisti vedeau de fapt intalnirea dintre cele mai bune prietene Serena Williams si Caroline Wozniacki . Dar Jabeur a trecut de daneza, iar Wang a eliminat-o pe Serena, in turul anterior, asa ca disputa din optimi era una greu de anticipat.Sportiva din Tunisia s-a impus in doua seturi si a facut istorie pentru tara sa, care are in premiera o tenismena calificata intr-un "sfert" de Grand Slam.In fine, lidera mondiala WTA Ash Barty a avut si ea ceva probleme in disputa cu americanca Alison Riske, locul 18 mondial. Scorul a fost unul disputat, 6-3, 1-6, 6-4, dupa o ora si 38 de minute de joc.La final, Riske putea trimite mansa decisiva in prelungiri, la 4-5 si serviciul, dar totul s-a incheiat cu o dubla greseala. Jocul lui Barty nu a convins deloc fiind presarat de multiple erori nefortate.Iata mai jos recapitularea rezultatelor de duminica de pe tabloul feminin de la Australian Open:Asadar, primele doua sferturi de finala, meciuri care vor avea loc marti, sunt:Barty si Kvitova s-au mai intalnit si anul trecut tot in sferturi, atunci sportiva din Cehia multipla campioana de Fed Cup s-a impus.Ultimele optimi de finala vor avea loc luni, iar primul dintre ele va fi cel al Simonei Halep cu Elise Mertens din Belgia, meci LIVE pe Ziare.com de la ora 2 dimineata.Iata mai jos si celelalte trei partide:Intregul turneu de Mare Slem de la Antipozi este televizat pe EuroSport.Citeste si: