Sofia Kenin, de neoprit: Anuntul facut de americanca dupa triumful de la Australian Open

Tanara tenismena a afirmat ca acum isi doreste sa urce pe primul loc in clasamentul WTA "Chiar imi doresc sa ajung pe primul loc in clasamentul WTA! Cred ca voi reusi. Intotdeauna am visat la asta si mi-am dorit sa ajung cat mai sus. Acum se vor schimba multe, voi primi mult mai multa atentie. Voi incerca sa ma relaxez si sa ma calmez un pic", a spus Kenin intr-o conferinta de presa.Amintim ca americanca Sofia Kenin a castigat, sambata, finala Australian Open 2020 , dupa ce a invins-o pe Garbine Muguruza Sportiva in varstaa de 21 de ani s-a impus dupa un meci ce a durat mai bine de doua ore, scor 4-6, 6-2, 6-2.Dupa parcursul de la Australian Open, Sofia Kenin face un salt de opt locuri in clasamentul WTA si ajunge pe 7.C.S.