Sofia Kenin intra pe o lista extrem de selecta a tenisului mondial, dupa succesul la Australian Open, alaturi de nume ca Hingis, Mauresmo sau Capriati

Pana in Australia, Sofia nu trecuse de turul 4 la niciun turneu de Grand Slam, iar acum a preluat coroana de la Naomi Osaka , cea care triumfase anul trecut dupa o finala cu Petra Kvitova.Kenin intra pe o lista extrem de selecta a marilor campioane care au luat primul titlu major la Australian Open , cea mai titrata tenismena de pe aceasta lista fiind imensa Martina Hingis din Elvetia.Precedenta jucatoare care castigase in premiera un titlu de Grand Slam la Australian Open se numea Caroline Wozniacki , care in 2018 o invingea intr-o finala tensionata pe Simona Halep , dupa 6-4 in setul decisiv. Daneza s-a retras definitiv din tenis chiar dupa aceasta editie de AO, iar turneul de la Antipozi a si ramas singurul ei trofeu major din cariera, pe langa si un Turneu al Campioanelor.O castigatoare in premiera a unui turneu de GS a mai fost la Australian Open abia in 2006, cand Amelie Mauresmo triumfa in fata unei Justine Henin care era nevoita sa se retraga. De asemenea, in 2001, un alt nume mare din istoria tenisului reusea sa ia primul titlu de Grand Slam la Melbourne , e vorba de Jennifer Capriati, care trecea de Martina Hingis.Daca am ajuns la sportiva din Elvetia, trebuie spus ca si ea a obtinut primul trofeu major la AO. Se intampla in 1997, cand dupa o finala cu frantuzoaica Mary Pierce, Hingis devenea campioana la doar 17 ani. Aceeasi Pierce castiga primul sau GS tot la Melbourne, in 1995, la 20 de ani, in finala cu Arantka Sanchez Vicario, din Spania.In fine, in 1980 aparea pe scena tenisului feminin mondial Hana Mandlikova, care reusea sa castige primul ei titlu major la Australian Open. Sportiva din Cehia s-a mai impus si la Roland Garros in 1981, dar si la US Open in 1985.Reamintim ca Sofia Kenin s-a impus in finala cu Garbine Muguruza sambata dimineata, iberica trecand de Simona Halep in semifinale, dupa un meci pe alocuri dramatic, scor 7-6, 7-5.