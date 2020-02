Sofia Kenin o invinge pe Muguruza si castiga Australian Open

Ziare.

Jucatoarea de pe locul 15 in clasamentul WTA s-a impus dupa un meci ce a durat mai bine de doua ore, scor 4-6, 6-2, 6-2.Muguruza a inceput mai bine finala si a castigat primul set cu 6-4, dupa 53 de minute de joc.Totusi, Kenin a inceput sa fie mai precisa si s-a aparat mai bine incepand cu setul secund.Ea a obtinut astfel primul Grand Slam din cariera la varsta de 21 de ani.In schimb, Muguruza ramane cu cele doua titluri de Grand Slam din palmares.Dupa parcursul de la Australian Open, Sofia Kenin face u nsalt de opt locuri in clasamentul WTA si ajunge pe 7.12:42 - Sofia Kenin face 5-2 si e tot mai aproape de victorie!12:36 - Kenin face break si conduce cu 4-2!12:32 - Sofia Kenin conduce cu 3-2.12:27 - Muguruza egaleaza la doi.12:21 - Se merge cap la cap in setul decisiv si Kenin face 2-1.12:17 - Muguruza egaleaza rapid si scorul este 1-1.12:15 - Kenin isi face serviciul in startul setului decisiv.12:05 - Kenin face 5-2 si e aproape sa trimita meciul in decisiv.12:01 - Muguruza isi face serviciul si opreste seria americancei.11:56 - Sofia Kenin se desprinde la 4-1.11:53 - Kenin face break si are 3-1.11:47 - Game la zero pentru Kenin, care conduce cu 2-1.11:46 - Muguruza isi face si ea serviciul si egaleaza la unu.11:43 - Kenin isi face serviciul in startul setului secund.11:32 - Muguruza face break si serveste acum pentru castigarea primului set.11:29 - Kenin face rebreak si scorul este 4-4.11:25 - Muguruza rateaza numeroase sanse de break si scorul este 4-3.11:18 - Game foarte echilibrat, dar Muguruza se desprinde la 4-2.11:10 - Game echilibrat, dar Kenin isi face serviciul.11:06 - Muguruza se desprinde la 3-1.11:00 - Muguruza face break si are 2-1.10:52 - Muguruza reuseste sa egaleze rapid.10:47 - Sofia Kenin isi face serviciul fara emotii in startul meciului.10:40 - Meciul va incepe cu Kenin la serviciu!Info:Sofia Kenin ocupa locul 15 in clasamentul WTA, iar Muguruza este pe 32.La casele de pariuri, Muguruza e favorita, avand cota 1.5 pentru o victorie.Singura intalnire precedenta a fost castigata de Sofia Kenin, anul trecut la Beijing.Finala este televizata de EuroSport.