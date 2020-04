Solutia gasita de organizatorii de la Australian Open pentru a putea gazdui turneul

Ziare.

Chiar daca mai sunt noua luni pana la startul competitiei de la antipozi, responsabilii australieni lucreaza deja la diverse scenarii, in functie de evolutia propagarii Covid-19 in Tara Cangurilor si in restul lumii, in conditiile in care tenisul este un sport international, cu jucatori din diverse tari si turnee programate in toate colturile planetei.In timp ce guvernul australian intentioneaza sa isi mentina frontierele inchise si dupa incheierea masurilor de distantare sociala, Craig Tiley, presedintele Tennis Australia si directorul Openului Australiei, a evocat intr-un comunicat dat publicitatii marti posibilitatea ca turneul sa se dispute cu portie inchise, fiind vizate si reguli stricte de izolare pentru toti jucatorii veniti din strainatate, care ar putea fi plasati un anumit numar de zile in carantina, in hoteluri din Melbourne , la sosirea lor pe pamant australian."Cu o asemenea dependenta de calatoriile internationale, analizam ceea ce vom putea face daca jucatorii vor trebui plasati in carantina pentru o anumita perioada, inainte de a se putea deplasa liber prin Australia. Daca adunarile publice vor fi in continuare neautorizate sau foarte limitate anul viitor, lucram la posibilitatea de a organiza un eveniment pentru difuzori (fara public - n. red.)", a precizat Craig Tiley."Acestea sunt doua dintre numeroasele scenarii pe care le examinam. Trebuie sa fim pregatiti pentru o evolutie a contextului. Nu se stie ce masuri utilizate in prezent pentru a opri raspandirea virusului vor trebui sa fie aplicate in continuare pe termen mediu si lung", a adaugat oficialul australian.Urmatoarea editie a Openului Australiei la tenis este programata in perioada 18-25 ianuarie la Melbourne, fiind precedata de o alta competitie importanta care va avea loc pe pamant australian, ATP Cup, al carei start este prevazut pe 4 ianuarie.