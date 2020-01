Surpriza uriasa pe partea de tablou a Simonei Halep de la Australian Open: O jucatoare aflata pe locul 600 WTA a eliminat o favorita!

Ziare.

Ajunsa pe locul 600 in clasamentul WTA dupa mai multe accidentari care au tinut-o departe de teren aproape doi ani, tenismena americana in varsta de 20 de ani a eliminat-o, joi, pe favorita numarul 20, cehoaica Karolina Muchova.Jucatoarea nascuta la San Francisco s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-4.Intalnirea dintre cele doua a durat o ora si 24 de minute.Surpriza e cu atat mai mare cu cat, potrivit WTA Insider, un doctor i-a transmis americancei, in luna octombrie a anului trecut, ca nu va mai putea juca tenis niciodata.Mai departe, in turul trei, CiCi Bellis va juca impotriva castigatoarei meciului dintre favorita numarul 16, belgianca Elise Mertens, si britanica Heather Watson.Apoi, in optimile de finala, sportiva din SUA ar putea da peste Simona Halep.In primul tur de la Australian Open 2020, CiCi Bellis a invins-o fara emotii pe Tatjana Maria, scor 6-0, 6-2.I.G.