Surprize de proportii la Australian Open: Inca patru favorite au fost eliminate

Dupa ce in prima zi Sloane Stephens (fav.24) si Barbora Strycova (fav.32) au parasit Grand Slam-ul de la Antipozi inca din runda inaugurala, in cea de-a doua zi au fost eliminate urmatoarelor favorite: Johanna Konta (fav.12), Marketa Vondrousova (fav.15), Amanda Anisimova (fav.21) si Anastasija Sevastova (fav.31).Johanna Konta -4-6, 2-6Marketa Vondrousova -2-6, 6-4, 4-6Amanda Anisimova -3-6, 6-4, 3-6Anastasija Sevastova -1-6, 1-6Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.Anul trecut, turneul a fost castigat de Naomi Osaka, dupa o finala cu Petra Kvitova.I.G.