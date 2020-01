Surprizele se tin lant la Australian Open: Trei favorite au fost eliminate miercuri

Ziare.

In cea de-a treia zi a Grand Slam-ului de la Antipozi au iesit din competitie alte trei favorite.Favorita numarul 11, Aryna Sabalenka, a fost eliminata in runda inaugurala de veterana Carla Suarez Navarro (foto), scor 6-7 (6), 6-7 (6).Apoi, in turul doi, favorita numarul 13, Petra Martic, a pierdut confruntarea cu nemtoaica Julia Goerges, cu 6-4, 3-6, 5-7.In fine, favorita numarul 23, Dayana Yastremska, a fost invinsa de Caroline Wozniacki, scor 5-7, 5-7.Lista completa a favoritelor eliminate deja de la Australian Open 2020:11. Aryna Sabalenka (turul I)12. Johanna Konta (turul I)13. Petra Martic (turul II)14. Marketa Vondrousova (turul I)21. Amanda Anisimova (turul I)23. Dayana Yastremska (turul II)24. Sloane Stephens (turul I)31. Anastasija Sevastova (turul I)32. Barbora Strycova (turul I)Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.I.G.