Trei romance joaca marti la Australian Open: Iata programul zilei

Ziare.

com

Pe langa Simona Halep, vor mai intra in concurs Irina Begu si Monica Niculescu,Daca duelul fostului numar 1 WTA cu Jennifer Brady va avea loc in sesiunea de seara si va incepe dupa ora 09:00, ora Romaniei, celelalte doua romance vor deschide balul ceva mai devreme.Irina Begu va intra pe terenul numarul trei in jurul orei 08:00 pentru intalnirea cu olandeza Kiki Bertens si tot de la aceeasi ora ar trebui sa joace si Monica Niculescu impotriva frantuzoaicei Alize Cornet.Iar daca luni ploaia a afectat serios programul primului Grand Slam al sezonului, marti vremea se anunta mai buna.Este totusi de asteptat ca programul sa fie usor dat peste cap de partidele ce nu se vor mai termina astazi si vor trebui mutate maine.Meciurile romancelor de la Australian Open vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.