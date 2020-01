Un tanar tenismen din Romania s-a calificat in semifinale la Australian Open, in proba juniorilor

Ziare.

Ionel si Riedi, favoritii numarul cinci, au obtinut victoria in 59 de minute, iar in penultimul act vor intalni cuplul elvetian Jerome Kym/Dominic Stephan Stricker, care a trecut cu 6-4, 6-4 de favoritii numarul doi, Dalibor Svrcina (Cehia)/Jeffrey von den Schulenburg (Elvetia).Pentru Nicholas David Ionel este a doua semifinala consecutiva de dublu la un turneu de Mare Slem, dupa ce a atins penultimul act la US Open, anul trecut, alaturi de polonezul Wojciech Marek.Anul trecut un alt junior roman, Filip Cristian Jianu, a atinse semifinalele probei de dublu la Antipozi, alaturi de spaniolul Nicolas Alvarez VaronaLa dublu junioare, romanca Fatima Ingrid Amartha Keita si israelianca Shavit Kimchi au fost invinse in sferturile de finala de perechea Ziva Falkner (Slovenia) si Matilda Mutavdzic (Marea Britanie), cu 6-3, 6-1, in 63 de minute.