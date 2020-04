Un tenismen anunta ca i s-au oferit 100 de mii de dolari pentru un blat la Australian Open

Ziare.

Partida la care ucraineanul de pe locul 169 ATP face referire a fost cea cu Arnaud Clement, din primul tur, pe care a pierdut-o cu 6-3, 2-6, 4-6, 6-2, 6-1."Mi-a fost oferita suma de 100 de mii de dolari pentru a pierde acest meci. Erau doua persoane care aveau in spate niste investitori. Am pierdut meciul, dar castigasem doua seturi.Dupa acel meci am mers la TIU si i-am intrebat daca sunt pregatiti sa imi protejeze familia, pentru ca cei care mi-au propus au in spate oameni periculosi. Mi-au zis ca nu imi pot garanta nimic", a afirmat Stakhovsky pentru BTU.Stakhovsky are 34 de ani si a castigat 4 titluri ATP in cariera.El a incasat din tenis premii in valoare de 5.394.340 de dolari.C.S.