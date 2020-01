Un tenismen de mare viitor din circuitul ATP ia in calcul retragerea de la Australian Open din cauza conditiilor speciale

Ziare.

Denis Shapovalov (20 de ani, 13 ATP ), un tenismen de mare valoare si de mare perspectiva in circuitul mondial masculin a declarat ca va refuza sa intre pe teren la Melbourne daca conditiile vor fi impracticabile, e vorba de aerul irespirabil din Australia, dupa incendiile devastatoare de pe acest continent."Nu stiu ce trebuie sa se faca, dar e clar ca avem nevoie de o solutie. Iar organizatorii ar fi trebuit sa se gandeasca la asta in urma cu mai multe saptamani.Sunt constient ca este un Grand Slam si inseamna o mare oportunitate, dar am doar 20 de ani. Nu vreau sa-mi risc viata sau sanatatea, cand mai am 10-15 ani de cariera in fata", a punctat la AO intr-o conferinta de presa jucatorul din Canada.Directorul executiv de la Australian Open, Craig Tiley, a declarat deja ca nu se pune problema amanarii acestui Aussie Open.De altfel, acest prim turneu de Mare Slem nu a mai fost amanat decat in doua randuri, din cauza celor Doua Razboaie Mondiale.Turneul de la Antipozi are premii in valoare totala de 49,1 milioane de dolari.