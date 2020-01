Un tenismen descrie conditiile de la Australian Open: Cele mai groaznice din viata mea

Ziare.

com

Bautista-Agut afirma ca niciodata nu a intalnit conditii atat de proaste."Acestea sunt cele mai groaznice conditii pe care am jucat in viata mea! E un vant teribil!Nu stiu cand a fost ultima data cand mi-a fost atat de dificil sa lovesc mingea!", a spus Roberto Bautista-Agut intr-o conferinta de presa.Roberto Bautista-Agut este calificat in turul 3 de la Australian Open dupa ce l-a invins pe Michael Mmoh cu 5-7, 6-2, 6-4, 6-1.In turul trei, ibericul il va intalni pe croatul Marin Cilici, intr-o partida programata sambata.C.S.