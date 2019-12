WTA a anuntat premiile de la Australian Open 2020: Suma uriasa primita pentru prezenta pe tabloul principal

Ziare.

com

Primul turneu de Grand Slam al anului va avea un premiu total record, de 49.2 milioane de dolari, cu 13.6% mai mult fata de anul acesta.Simpla prezenta pe tabloul principal al turneului de la Melbourne garanteaza un premiu de 62.235 de dolari!Castigatorii vor pleca acasa cu 2,85 milioane de dolari.2,85 milioane dolari;1,43 milioane dolari;720.200 dolari;363.562 dolari;207.750 dolari;124.650 dolari;88.640 dolari;62.235 dolari;Vezi: Premii uriase la Australian Open 2019: Iata cum arata lista favoritelor si cu ce sanse la victorie e vazuta Simona Halep Anul trecut, Naomi Osaka s-a impus in proba feminina la simplu, in timp ce Novak Djokovic a triumfat in proba masculina la simplu.I.G.