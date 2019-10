ATP a anuntat clasamentul mondial: Cum arata noul top 10

Ziare.

com

Djokovic, care a revenit astfel cu succes dupa absenta de patru saptamani din circuit, are ceva mai mult de 1.000 de puncte in plus fata de iberic, insa Nole este detinatorul titlului la turneul Masters 1.000 de la Shanghai, care are loc saptamana aceasta, si are de aparat multe puncte, in timp ce Nadal a renuntat la turneu din cauza unei inflamari la mana stanga.Austriacul Dominic Thiem, care a cucerit, duminica, titlul la Beijing, s-a calificat la Turneul Campionilor, dupa ce anterior si-au asigurat prezenta la turneul de la Londra, din perioada 10-17 noiembrie Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer si Daniil Medvedev.Romanul Marius Copil se mentine in continuare pe locul 90 in clasamentul mondial.In clasamentul de dublu, Horia Tecau se mentine pe locul 20.In ierarhia ATP Race la dublu, pentru Turneul Campionilor, la care participa cele mai bune opt perechi ale anului, Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer stationeaza pe locul 6.1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 10.365 puncte2 (2). Rafael Nadal (Spania) 9.2253 (3). Roger Federer (Elvetia) 7.1304 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 4.9655 (5). Dominic Thiem (Austria) 4.9156 (6). Alexander Zverev (Germania) 4.1857 (7). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.6308 (8). Kei Nishikori (Japonia) 3.0409 (9). Karen Hacianov (Rusia) 2.94510 (10). Roberto Bautista Agut (Spania) 2.575.......................................................................90 (90). Marius Copil 605444 (461). Filip Cristian Jianu 72509 (504). Nicolae Frunza 57591 (593). Alexandru Jecan 40...1 (1). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 8.520 puncte1 (1). Robert Farah (Columbia) 8.5203 (3). Horacio Zeballos (Argentina) 5.7904 (7). Nicolas Mahut (Franta) 5.3705 (4). Lukasz Kubot (Polonia) 5.3506 (5). Marcelo Melo (Brazilia) 5.1707 (6). Mike Bryan (SUA) 5.0708 (9). Marcel Granollers (Spania) 4.3859 (8). Raven Klaasen (Africa de Sud) 4.20010 (13). Jamie Murray (Marea Britanie) 4.125.....................................................................20 (20). Horia Tecau 3.685156 (152). Florin Mergea 463229 (233). Marius Copil 270297 (302). Alexandru Jecan 176...1 (1). Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Columbia) 8.030 puncte2 (2). Lukasz Kubot (Polonia)/Marcelo Melo (Brazilia) 3.7453 (3). Bob Bryan/Mike Bryan (SUA) 3.3804 (4). Kevin Krawietz/Andreas Mies (Germania) 3.3755 (5). Raven Klaasen (Africa de Sud)/Michael Venus (Noua Zeelanda) 3.3706 (6). Horia Tecau (Romania)/Jean-Julien Rojer (Olanda) 2.9057 (7). Henri Kontinen (Finlanda)/John Peers (Australia) 2.8208 (8). Rajeev Ram (SUA)/Joe Salisbury (Marea Britanie) 2.6609 (12). Ivan Dodig (Croatia)/Filip Polasek (Slovacia) 2.46010 (9). Jeremy Chardy/Fabrice Martin (Franta) 2.330...