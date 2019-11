ATP a anuntat noul clasament mondial

Ziare.

com

In ciuda titlului castigat la Paris, al cincilea pentru la turneul Masters 1.000 din capitala Frantei, Djokovic a coborat un loc in ierarhie, iar Nadal, care a abandonat la Paris din cauza unei accidentari a redevenit lider.Djokovic (32 ani), campion la Australian Open si Wimbledon anul acesta, a pierdut luni punctele adunate anul trecut la Londra, la Turneul Campionilor, unde Nadal nu a evoluat.Duelul dintre cei doi nu este incheiat in acest sezon si, in functie de rezultatele de la Turneul Campionilor, care va avea loc saptamana viitoare, Nadal, campion anul acesta la Roland Garros si US Open, poate pierde pozitia de lider la final de sezon. Marius Copil , care a incheiat sezonul, ocupa locul 155, dar sunt de notat ascensiunile juniorilor Filip Jianu (447) si Nicholas David Ionel (617).La dublu, Horia Tecau a coborat opt locuri si se afla pe 21, dar cu potential de a urca, avand in vedere ca este calificat la Turneul Campionilor (10-17 noiembrie), alaturi de olandezul Jean-Julien Rojer.1 (2). Rafael Nadal (Spania) 9.585 puncte2 (1). Novak Djokovic (Serbia) 8.9453 (3). Roger Federer (Elvetia) 6.1904 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 5.7055 (5). Dominic Thiem (Austria) 5.0256 (7). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.0007 (6). Alexander Zverev (Germania) 2.9458 (9). Matteo Berrettini (Italia) 2.6709 (10). Roberto Bautista Agut (Spania) 2.54010 (13). Gael Monfils (Franta) 2.530........................................................155 (156). Marius Copil 344447 (447). Filip Cristian Jianu 73592 (586). Alexandru Jecan 39617 (719). Nicholas David Ionel 35...1 (1). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 8.120 puncte1 (1). Robert Farah (Columbia) 8.1203 (3). Nicolas Mahut (Franta) 5.6804 (4). Horacio Zeballos (Argentina) 5.6105 (5). Lukasz Kubot (Polonia) 4.8706 (7). Marcelo Melo (Brazilia) 4.6007 (11). Kevin Krawietz (Germania) 4.5058 (17). Andreas Mies (Germania) 4.3459 (18). Ivan Dodig (Croatia) 4.22010 (22). Filip Polasek (Slovacia) 4.100...........................................................21 (13). Horia Tecau 3.540154 (156). Florin Mergea 492230 (231). Marius Copil 270310 (300). Alexandru Jecan 163319 (315). Victor Vlad Cornea 151