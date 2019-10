ATP a anuntat noul clasament mondial: Salt impresionant pentru Marius Copil

Ziare.

Mai impresionant este saltul fostului lider mondial Andy Murray , campion la Antwerp (victorios in sferturi in fata lui Copil, n. red.), de 116 locuri, pana pe 127.In schimb, tanarul rus Andrei Rublev, castigatorul titlului la Moscova, a urcat noua locuri si se afla pe 22, cea mai buna clasare din cariera.Canadianul Denis Shapovalov, care si-a trecut in palmares primul sau titlu, la Stockholm, a urcat sapte pozitii si se afla pe 27.Podiumul este neschimbat, cu sarbul Novak Djokovic pe primul loc, urmat la 320 de puncte de Rafael Nadal si la peste 2.500 de Roger Federer La dublu, Horia Tecau a urcat un loc si este pe 21. Tecau si partenerul sau olandez Jean-Julien Rojer se mentin pe locul 6 in clasamentul ATP Race la dublu, primele opt perechi calificandu-se la Turneul Campionilor.1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 9.545 puncte2 (2). Rafael Nadal (Spania) 9.2253 (3). Roger Federer (Elvetia) 6.9504 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 5.9205 (5). Dominic Thiem (Austria) 5.0856 (6). Alexander Zverev (Germania) 4.4257 (7). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.7408 (9). Kei Nishikori (Japonia) 2.8609 (8). Karen Hacianov (Rusia) 2.78510 (10). Roberto Bautista Agut (Spania) 2.575......................................................................82 (92). Marius Copil 664445 (444). Filip Cristian Jianu 73585 (591). Alexandru Jecan 40...1 (1). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 8.340 puncte1 (1). Robert Farah (Columbia) 8.3403 (4). Horacio Zeballos (Argentina) 5.7004 (3). Nicolas Mahut (Franta) 5.4805 (5). Mike Bryan (SUA) 5.1606 (6). Lukasz Kubot (Polonia) 4.9507 (7). Marcelo Melo (Brazilia) 4.7708 (8). Marcel Granollers (Spania) 4.3859 (9). Mate Pavic (Croatia) 4.30010 (13). Kevin Krawietz (Germania) 4.225.................................................................21 (22). Horia Tecau 3.730155 (156). Florin Mergea 463230 (226). Marius Copil 270299 (293). Alexandru Jecan 176...1 (1). Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Columbia) 8.210 puncte2 (2). Lukasz Kubot (Polonia)/Marcelo Melo (Brazilia) 4.3453 (5). Kevin Krawietz/Andreas Mies (Germania) 3.6254 (3). Raven Klaasen (Africa de Sud)/Michael Venus (Noua Zeelanda) 3.5505 (4). Bob Bryan/Mike Bryan (SUA) 3.3806 (6). Horia Tecau (Romania)/Jean-Julien Rojer (Olanda) 3.0857 (8). Rajeev Ram (SUA)/Joe Salisbury (Marea Britanie) 2.9908 (7). Henri Kontinen (Finlanda)/John Peers (Australia) 2.9109 (9). Ivan Dodig (Croatia)/Filip Polasek (Slovacia) 2.68510 (10). Jeremy Chardy/Fabrice Martin (Franta) 2.330...