Cum arata clasamentul ATP dupa Australian Open

Djokovic (32 ani) l-a detronat pe spaniolul Rafael Nadal , sfertfinalist la Melbourne , fata de care are un avans de peste 300 de puncte.Sarbul a cucerit al optulea sau titlu la Melbourne, dupa o finala cu austriacul Dominic Thiem, care a urcat un loc si se afla pe pozitia a patra. Podiumul este completat de elvetianul Roger Federer , care se mentine pe pozitia a treia, dar avand doar 85 de puncte in plus fata de Thiem. Marius Copil ramane cel mai bine clasat roman la simplu, desi a coborat 17 pozitii si se afla acum pe 169. Al doilea reprezentant al Romaniei in ierarhia mondiala de simplu este juniorul Filip Jianu (18 ani), pe 414.La dublu, Horia Tecau a urcat un loc si se gaseste pe 18.1 (2). Novak Djokovic (Serbia) 9.720 puncte2 (1). Rafael Nadal (Spania) 9.3953 (3). Roger Federer (Elvetia) 7.1304 (5). Dominic Thiem (Austria) 7.0455 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 5.9606 (6). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.7457 (7). Alexander Zverev (Germania) 3.8858 (8). Matteo Berrettini (Italia) 2.9059 (10). Gael Monfils (Franta) 2.70010 (11). David Goffin (Belgia) 2.555........................................................169 (152). Marius Copil 307414 (420). Filip Cristian Jianu 80453 (454). Alexandru Jecan 68549 (551). Nicholas David Ionel 46679 (691). Bogdan Ionut Apostol 28...1 (1). Robert Farah (Columbia) 8.260 puncte2 (1). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 8.2603 (4). Horacio Zeballos (Argentina) 5.4304 (21). Joe Salisbury (Marea Britanie) 5.3905 (22). Rajeev Ram (SUA) 5.3606 (3). Nicolas Mahut (Franta) 5.1907 (12). Filip Polasek (Slovacia) 4.9308 (13). Ivan Dodig (Croatia) 4.9009 (5). Lukasz Kubot (Polonia) 4.82010 (7). Marcelo Melo (Brazilia) 4.820.........................................................18 (19). Horia Tecau 3.740151 (150). Florin Mergea 492200 (217). Marius Copil 340300 (303). Alexandru Jecan 169...