Cum arata clasamentul ATP dupa rezultatele inregistrate la US Open

Ziare.

com

Rusul Daniil Medvedev, finalist la Flushing Meadow, a urcat un loc si se afla pe pozitia a patra, in urma celebrei triplete compuse din Djokovic, Nadal si elvetianul Roger Federer Cel mai frumos salt (12 locuri) l-a inregistrat italianul Matteo Berretini, semifinalist la US Open, care a urcat pe 13, in urma francezului Gael Monfils, oprit in sferturi, dar care a urcat o treapta.Romanul Marius Copil se mentine pe locul 93 in clasamentul mondial.La dublu, Horia Tecau a coborat un loc si se afla pe 21 dupa ce a pierdut in primul tur la US Open. Florin Mergea , la al treilea titlu consecutiv in luna august, a urcat pe 162.In ierarhia ATP Race la dublu, pentru Turneul Campionilor, Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer au coborat un loc si se afla pe 6.1 (1) . Novak Djokovic (Serbia) 9.865 puncte2 (2) . Rafael Nadal (Spania) 9.2253 (3) . Roger Federer (Elvetia) 7.1304 (5) . Daniil Medvedev (Rusia) 5.2355 (4) . Dominic Thiem (Austria) 4.5756 (6) . Alexander Zverev (Germania) 4.0957 (8) . Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.4208 (7) . Kei Nishikori (Japonia) 3.3759 (9) . Karen Hacianov (Rusia) 2.81010 (10) . Roberto Bautista Agut (Spania) 2.575.......................................................................93 (93) . Marius Copil 597386 (379) . Dragos Dima 94493 (506) . Nicolae Frunza 59505 (514) . Filip Cristian Jianu 55638 (684) . Mircea-Alexandru Jecan 35...1 (1) . Juan Sebastian Cabal (Columbia) 8.610 puncte1 (1) . Robert Farah (Columbia) 8.6103 (7) . Horacio Zeballos (Argentina) 5.7904 (4) . Lukasz Kubot (Polonia) 5.5505 (5) . Marcelo Melo (Brazilia) 5.3706 (3) . Mike Bryan (SUA) 5.0707 (6) . Nicolas Mahut (Franta) 4.9708 (8) . Raven Klaasen (Africa de Sud) 4.4559 (27) . Marcel Granollers (Spania) 4.38210 (9) . Michael Venus (Noua Zeelanda) 4.320......................................................................21 (20) . Horia Tecau 3.640162 (194) . Florin Mergea 433245 (245) . Marius Copil 225...1 (1) . Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Columbia) 7.940 puncte2 (3) . Lukasz Kubot (Polonia) /Marcelo Melo (Brazilia) 3.4453 (4) . Bob Bryan/Mike Bryan (SUA) 3.3804 (7) . Kevin Krawietz/Andreas Mies (Germania) 3.3755 (2) . Raven Klaasen (Africa de Sud) /Michael Venus (Noua Zeelanda) 3.3706 (5) . Horia Tecau (Romania) /Jean-Julien Rojer (Olanda) 2.8607 (6) . Henri Kontinen (Finlanda) /John Peers (Australia) 2.8208 (8) . Rajeev Ram (SUA) /Joe Salisbury (Marea Britanie) 2.5709 (10) . Jeremy Chardy/Fabrice Martin (Franta) 2.33010 (24) . Marcel Granollers (Spania) /Horacio Zeballos (Argentina) 2.200...