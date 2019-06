Cum arata clasamentul ATP dupa Roland Garros

Ziare.

com

Djokovic are un avans de aproape 5.000 de puncte fata de urmatorul clasat, spaniolul Rafael Nadal , care a castigat duminica pentru a 12-a oara titlul la Roland Garros. Podiumul este completat de elvetianul Roger Federer , aflat la circa 1.300 de puncte in spatele lui Nadal.Nicio modificare nu s-a produs in top 8, dar rusul Karen Hacianov a urcat pe 8, iar italianul Fognini pe 10.Romanul Marius Copil a reusit sa urce trei pozitii fata de acum doua saptamani si se afla pe 80.La dublu, Horia Tecau a urcat doua locuri si se gaseste pe 19. Tecau si partenerul sau olandez Jean-Julien Rojer ocupa locul 4 in ierarhia ATP Race la dublu, clasament pentru Turneul Campionilor.1 (1) . Novak Djokovic (Serbia) 12.715 puncte2 (2) . Rafael Nadal (Spania) 7.9453 (3) . Roger Federer (Elvetia) 6.6704 (4) . Dominic Thiem (Austria) 4.6855 (5) . Alexander Zverev (Germania) 4.3606 (6) . Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.2157 (7) . Kei Nishikori (Japonia) 4.0408 (8) . Kevin Anderson (Africa de Sud) 3.5659 (11) . Karen Hacianov (Rusia) 2.98010 (12) . Fabio Fognini (Italia) 2.785.......................................................80 (83) . Marius Copil 712327 (327) . Dragos Dima 90573 (564) . Nicolae Frunza 6657 (656) . Vlad Andrei Dancu 11 (1) . Mike Bryan (SUA) 8.680 puncte2 (2) . Lukasz Kubot (Polonia) 6.3403 (3) . Jack Sock (SUA) 6.1554 (4) . Marcelo Melo (Brazilia) 6.0705 (10) . Juan Sebastian Cabal (Columbia) 5.3505 (10) . Robert Farah (Columbia) 5.3507 (7) . Bruno Soares (Brazilia) 5.2608 (8) . Jamie Murray (Marea Britanie) 5.2609 (13) . Raven Klaasen (Africa de Sud) 4.73010 (9) . Nikola Mektic (Croatia) 4.590.........................................................19 (21) . Horia Tecau 3.770252 (539) . Marius Copil 205405 (507) . Florin Mergea 64...1 (1) . Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (Columbia) 3.000 puncte2 (32) . Kevin Krawietz/Andreas Mies (Germania) 2.4753 (2) . Bob Bryan/Mike Bryan (SUA) 2.3304 (6) . Horia Tecau (Romania) /Jean-Julien Rojer (Olanda) 2.1105 (3) . Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Franta) 2.0906 (4) . Oliver Marach (Austria) /Mate Pavic (Croatia) 1.9607 (5) . Lukasz Kubot (Polonia) /Marcelo Melo (Brazilia) 1.9508 (7) . Henri Kontinen (Finlanda) /John Peers (Australia) 1.9209 (24) . Jeremy Chardy/Fabrice Martin (Franta) 1.83510 (8) . Jamie Murray (Marea Britanie) /Bruno Soares (Brazilia) 1.540