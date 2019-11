Juniorii romani urca in clasamentul ATP, dar nu mai avem niciun tenisman in Top 100

Ziare.

Jianu (18 ani) a urcat doua pozitii si se afla pe locul 445, in timp ce Nicholas David Ionel (17 ani) a reusit un salt impresionant de 66 de locuri, pana pe 551.Cel mai bun tenisman roman al momentului ramane Marius Copil , aflat pe locul 154, o pozitie mai sus fata de saptamana trecuta.Prima parte a clasamentului este neschimbata, cu spaniolul Rafael Nadal lider, urmat de sarbul Novak Djokovic si de elvetianul Roger Federer . Nu s-au inregistrat modificari in primele 30 de locuri ale ierarhiei.La dublu, Horia Tecau ocupa in continuare locul 21, dar va avea posibilitatea sa urce avand in vedere ca saptamana aceasta participa la Turneul Campionilor de la Londra.1 (1). Rafael Nadal (Spania) 9.585 puncte2 (2). Novak Djokovic (Serbia) 8.9453 (3). Roger Federer (Elvetia) 6.1904 (4). Daniil Medvedev (Rusia) 5.7055 (5). Dominic Thiem (Austria) 5.0256 (6). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4.0007 (7). Alexander Zverev (Germania) 2.9458 (8). Matteo Berrettini (Italia) 2.6709 (9). Roberto Bautista Agut (Spania) 2.54010 (10). Gael Monfils (Franta) 2.530........................................................154 (155). Marius Copil 344445 (447). Filip Cristian Jianu 74551 (617). Nicholas David Ionel 45614 (592). Alexandru Jecan 36643 (630). Nicolae Frunza 33692 (694). Bogdan Ionut Apostol 28699 (700). Edris Fetisleam 271 (1). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 8.120 puncte1 (1). Robert Farah (Columbia) 8.1203 (3). Nicolas Mahut (Franta) 5.6804 (4). Horacio Zeballos (Argentina) 5.6105 (5). Lukasz Kubot (Polonia) 4.8706 (6). Marcelo Melo (Brazilia) 4.6007 (7). Kevin Krawietz (Germania) 4.5058 (8). Andreas Mies (Germania) 4.3459 (9). Ivan Dodig (Croatia) 4.22010 (10). Filip Polasek (Slovacia) 4.100...........................................................21 (21). Horia Tecau 3.540153 (154). Florin Mergea 492229 (230). Marius Copil 270329 (310). Alexandru Jecan 143350 (319). Victor Vlad Cornea 131