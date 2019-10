Ashleigh Barty ia avans in fruntea clasamentului WTA: Distanta uriasa fata de Simona Halep

Ziare.

Profitand de eliminarea prematura a Karolinei Pliskova, tenismena din Australia si-a marit avansul la peste 500 de puncte!6.566 de puncte are Ashleigh Barty, care anul acesta si-a trecut in palmares si primul turneu de Grand Slam, dupa ce s-a impus la Roland Garros.Avansul fata de Simona Halep, aflata pe locul 4 in ierarhia LIVE a WTA, s-a marit la 1.604 puncte.1. Ashleigh Barty 6.566 puncte (Beijing optimi)2. Karolina Pliskova 6.015p3. Elina Svitolina 5.430p (Beijing optimi)4. Simona Halep 4.962p5. Bianca Andreescu 4.900p (Beijing 16-imi)Urmatorul clasament WTA va fi anuntat luni dimineata.I.G.