Ashleigh Barty isi mareste avansul fata de Simona Halep in clasamentul WTA

Ziare.

com

Ocupanta locului 1 WTA a trecut de Laura Siegemund (68 WTA) cu 6-3, 6-2, dupa un meci ce a durat o ora si 14 minute.In optimile de finala, Barty o va intalni pe invingatoarea dintre Elena Rybakina si Alison Van Uytvanck.Dupa aceasta victorie, Ashleigh Barty a ajuns la 8.472 de puncte, in timp ce Simona Halep va ramane cu 6.076 de puncte.Jucatoarea din Australia va acumula 9.267 de puncte in cazul in care va castiga turneul de la Doha.C.S.