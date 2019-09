Ashleigh Barty se distanteaza in fruntea clasamentului WTA

Ziare.

com

Tenismena din Australia a trecut in sferturile de finala de Petra Martic, dupa o confruntare extrem de echilibrata.7-6 (6), 3-6, 6-3 a fost scorul intalnirii dintre sportiva de la Antipozi si jucatoarea croata.Doua ore si 22 de minute a durat primul sfert de finala de la Wuhan.Odata cu calificarea in semifinale la Wuhan, Ashleigh Barty si-a consolidat prima pozitie in ierarhia WTA, avand acum un avans de peste 300 de puncte in fata urmatoarei clasate, Karolina Pliskova1. Ashleigh Barty 6.446 puncte2. Karolina Pliskova 6.125p3. Elina Svitolina 5.320p4. Naomi Osaka 5.011p5. Simona Halep 4.907pIn semifinalele de la Wuhan, Ashleigh Barty o va intalni pe castigatoarea "sfertului" dintre Elena Rybakina si Aryna Sabalenka.Cu un triumf la Wuhan, Ashleigh Barty ar ajunge la 6.996 de puncte in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.I.G.