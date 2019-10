Ashleigh Barty si-a securizat locul 1 mondial WTA, pozitie pe care va termina sezonul mondial 2019

Ziare.

com

Jucatoarea de la Antipozi a revenit de la 0-1 la seturi in partida cu Belinda Bencici si a castigat cu scorul de 5-7, 6-1, 6-2, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:Cu 30 de lovituri castigatoare, plus un procentaj de 77 la suta pe primul serviciu, Barty a dominat clar seturile 2 si 3.Ea are un punctaj acum de 6476 de puncte, nemaiputand fi depasita de niciuna dintre urmaritoarele sale, indiferent ca vorbim de Karolina Pliskova sau de Naomi Osaka Simona Halep stia oricum ca, fiind pe 5 mondial WTA, nu mai putea urca pe locul 1, indiferent de ce facea ea sau Barty in cadrul acestei editii de Turneul Campioanelor Barty este lidera Grupei Rosii dupa prima etapa a ei, iar situatia detaliata o puteti urmari in stirea de mai jos:Reamintim ca Simona Halep va evolua luni la Shenzhen in primul meci, cu Bianca Andreescu , de la ora 14, meci LIVE pe Ziare.com.Barty a cucerit in acest sezon 2019 si primul sau trofeu de Mare Slem, e vorba de Roland Garros.Turneul este televizat in intregime pe DigiSport.