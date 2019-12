Cine sunt marile dezamagiri din 2019: Tenismenele care s-au prabusit in clasamentul WTA in acest an

Ziare.

com

Una dintre cele mai mari dezamagiri ale anului este nemtoaica Angelique Kerber . Aceasta a avut un 2018 foarte bun, dar in 2019 nu s-a regasit si a coborat de pe locul 2 pana pe 20.O situatie similara a avut si Caroline Wozniacki , care a inceput anul pe locul 3 si il termina pe 38, in special din cauza problemelor cu artrita reumatoida. Daneza s-ar putea retrage definitiv din tenis in perioada urmatoare.Si Sloane Stephens a avut un an dificil, cazand de pe locul 6 pana pe 25.La capitolul dezamagiri o putem trece si pe rusoaica Daria Kasatkina. Aceasta a inceput anul pe locul 10 WTA si il incheie tocmai pe 70.Din pacate, avem o mare dezamagire si printre romance. Mihaela Buzarnescu a inceput sezonul pe 24, dar acum este in afara top 100 WTA, mai exact pe 113.In aceeasi situatie este si Maria Sharapova , dupa un sezon plin de accidentari. Rusoaica a inceput pe 29 si termina pe 133.C.S.