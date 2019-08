Cum arata clasamentul WTA Live dupa rezultatele de la Cincinnati: A mai ramas o singura miza majora

Ziare.

In urma rezultatelor ce se vor inregistra in aceasta saptamana vom afla cine va ocupa primul loc in clasament la US Open.Avem parte de o lupta apriga intre Naomi Osaka Ashleigh Barty si Karolina Pliskova - toate trei fiind calificate in sferturile de finala.Ashleigh Barty si Karolina Pliskova se pot intalni in semifinale deoarece sunt pe aceeasi parte de tablou.- sferturi 6.606 puncte, semifinale 6.766 puncte, finala 7.001 puncte, castigatoare 7.316 puncte- sferturi 6.341 puncte, semifinale 6.501 puncte, finala 6.736 puncte, castigatoare 7.051 puncte- sferturi 6.315 puncte, semifinale 6.475 puncte, finala 6.710 puncte, castigatoare 7.025 punctePana in acest moment, fata de saptamana precedenta, in ierarhia mondiala nu s-au inregistrat multe schimbari. Elina Svitolina a urcat doua locuri si a facut practic rocada cu Kiki Bertens.1. Naomi Osaka 6.606 puncte2. Ashleigh Barty 6.3413. Karolina Pliskova 6.3154. Simona Halep 4.7435. Elina Svitolina 4.4926. Petra Kvitova 4.4857. Kiki Bertens 4.4008. Serena Williams 3.9359. Aryna Sabalenka 3.32010. Sloane Stephens 3.189C.S.