Cum arata clasamentul WTA LIVE dupa rezultatele inregistrate in prima saptamana de la US Open

Sunt sanse mari ca dupa US Open 2019 sa avem un nou lider in clasament, avand in vedere ca Naomi Osaka e obligata sa castige turneul pentru a ramane pe primul loc.In ce o priveste pe Simona Halep , sansele ca ea sa ramana pe locul 4 sunt destul de mici. Elina Svitolina mai are nevoie de o singura victorie pentru a o intrece, iar Belinda Bencici si Bianca Andreescu au si ele sanse sa o depaseasca.Printre protagonistele din prima saptamana se afla Belinda Bencici, Johanna Konta si Bianca Andreescu, acestea facand salturi importante.1. Ashleigh Barty 6.501 puncte (+1 loc)2. Karolina Pliskova 6.125 (+1 loc)3. Naomi Osaka 4.826 (-2 locuri)4. Simona Halep 4.8035. Elina Svitolina 4.6826. Petra Kvitova 4.3267. Kiki Bertens 4.3258. Belinda Bencici 3.198 (+4 locuri)9. Johanna Konta 3.115 (+7 locuri)10. Bianca Andreescu 3.075 (+5 locuri)C.S.