Cum arata lupta pentru primul loc in clasamentul WTA la Wimbledon: Simona Halep nu are nicio sansa

Ashleigh Barty, Naomi Osaka Karolina Pliskova , Kiki Bertens si Petra Kvitova sunt jucatoarele care au sanse matematice sa ocupe primul loc in clasament dupa Wimbledon.Pentru a ramane cu siguranta pe primul loc in clasament, Ashleigh Barty trebuie sa castige turneul. In caz contrar, ea este la mana rezultatelor.In schimb, Simona Halep nu are nicio sansa sa revina pe primul loc. Dimpotriva, ea poate iesi chiar din top 10 WTA.C.S.