Cum arata Top 10 WTA dupa infrangerile suferite joi de Simona Halep si Ashleigh Barty

Australianca ramane in fruntea ierarhiei cu un avans considerabil fata de Simona Halep, care va ocupa pozitia secunda incepand de luni. Ultima pozitie de podium va fi ocupata de Karolina Pliskova.Sofia Kenin, ajunsa neasteptat in ultimul act de la Melbourne, isi face loc in premiera in Top 10 WTA.1. Ashleigh Barty 8.367p2. Simona Halep 6.101p3. Karolina Pliskova 5.290p4. Elina Svitolina 4.775p5. Belinda Bencic 4.675p6. Bianca Andreescu 4.665p7. Kiki Bertens 3.965p8. Serena Williams 3.915p9. Sofia Kenin 3.795p10. Naomi Osaka 3.626pCu o victorie in finala de sambata, Sofia Kenin va ajunge la 4.495 de puncte si va urca pe locul 7.In ceea ce-o priveste pe cealalta finalista, Garbine Muguruza, in prezent se afla pe locul 16, cu 2.527 de puncte, iar o victorie la Antipozi o va propulsa pana pe pozitia a 12-a, cu 3.227 de puncte.32 era locul ocupat de Muguruza la startul AO 2020, in timp ce Sofia Kenin se afla pe pozitia a 15-a.I.G.