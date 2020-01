Cum arata Top 10 WTA si la ce schimbari mai putem asista in functia de rezultatele de la Australian Open

Ziare.

Cea mai notabila cadere este a campioanei de anul trecut, Naomi Osaka, care a fost eliminata inca din runda a treia si a coborat 5 pozitii in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis FemininLa varf, Ashleigh Barty ramane lider, in timp ce Simona Halep a urcat pe locul 2, iar Karolina Pliskova ocupa ultimul loc de pe podium.1. Ashleigh Barty 8.017p2. Simona Halep 5.751p (+1)3. Karolina Pliskova 5.290p (-1)4. Elina Svitolina 4.775p (+1)5. Belinda Bencic 4.675p (+2)6. Bianca Andreescu 4.665p7. Kiki Bertens 3.965p (+3)8. Serena Williams 3.915p (+1)9. Naomi Osaka 3.626p (-5)10. Petra Kvitova 3.466p (-2)Ierarhia la varf nu se mai schimba indiferent de rezultatele inregistrate in continuare la Australian Open 2020.Cu o victorie la Melbourne, Petra Kvitova va urca pe locul 4, in timp ce Sofia Kenin si Anett Kontaveit pot patrunde in premiera in Top 10 WTA.In sferturile de finala feminine de la Australian Open se intalnesc:Sofia Kenin vs Ons JabeurAshleigh Barty vs Petra KvitovaSimona Halep vs Anett KontaveitGarbine Muguruza vs Anastasia PavlyuchenkovaAnul trecut, Australian Open a fost castigat de Naomi Osaka, dupa o finala cu Petra Kvitova.Australian Open 2020 se desfasoara in perioada 20 ianuarie - 2 februarie.I.G.