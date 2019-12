Cum arata ultimul clasament WTA din acest an: Pozitiile ocupate de tenismenele noastre

Ziare.

Simona Halep incheie anul 2019 pe locul 4 in ierarhia WTA, la peste doua mii de puncte de ocupanta primului loc Ashleigh Barty.Karolina Pliskova termina pe pozitia secunda, in timp ce ultimul loc de pe podium e ocupat de Naomi Osaka.1. Ashleigh Barty 7.851p2. Karolina Pliskova 5.940p3. Naomi Osaka 5.496p4. Simona Halep 5.462p5. Bianca Andreescu 5.133p6. Elina Svitolina 5.075p7. Petra Kvitova 4.776p8. Belinda Bencic 4.685p9. Kiki Bertens 4.245p10. Serena Williams 3.935pIn ceea ce le priveste pe celelalte tenismene romane, iata pozitiile pe care acestea vor incheia anul:74. Sorana Cirstea 837p98. Ana Bogdan 684p102. Irina Begu 669p113. Mihaela Buzarnescu 596p114. Patricia Tig 593p118. Monica Niculescu 565p165. Irina Bara 367p185. Gabriela Ruse 325pPrimul turneu la care va lua parte Simona Halep in noul sezon va fi cel de la Adelaide, programat in perioada 13-18 ianuarie.Cu o saptamana inainte, 6-12 ianuarie, circuitul WTA programeaza turneele de la Auckland, Brisbane si Shenzhen.I.G.