Cunoastem noul clasament WTA: Cum arata top 10 dupa ultimele rezultate

In aceasta saptamana avem astfel trei modificari in top 10 WTA.Belinda Bencic si Bianca Andreescu vor urca un loc, ajungand pe 4, respectiv 5.In schimb, Elina Svitolina coboara doua locuri dupa ce nu a reusit sa-si apere titlul de la Hua Hin. Simona Halep va ramane pe locul 2 WTA, dar va pierde 305 puncte.1. Ashleigh Barty 8.367 puncte2. Simona Halep 5.7963. Karolina Pliskova 5.2904. Belinda Bencic 4.7205. Bianca Andreescu 4.6656. Elina Svitolina 4.6507. Sofia Kenin 4.4958. Kiki Bertens 4.050 (4.170 daca ajunge in finala la St. Petersburg si 4.335 daca va castiga turneul)9. Serena Williams 3.91510. Naomi Osaka 3.626C.S.