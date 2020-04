Decizie importanta luata de WTA: Ce inseamna un clasament inghetat si cum arata Top 10 WTA in acest moment

Ziare.

Astfel, WTA Insider anunta ca jucatoarele isi vor pastra punctele obtinute pana pe 9 martie pana la reluarea meciurilor de tenis.Totusi, WTA anunta ca saptamanile in care clasamentul e inghetat nu vor fi contabilizate in clasamentele jucatoarelor cu cele mai multe saptamani pe primul loc si tenismenelor cu cele mai multe saptamani in primele zece jucatoare ale lumii.No.1 Ashleigh Barty: 8,717 ptsNo.2 Simona Halep: 6,076 ptsNo.3 Karolina Pliskova: 5,025 ptsNo.4 Sofia Kenin: 4,590 ptsNo.5 Elina Svitolina: 4,580 ptsNo.6 Bianca Andreescu: 4,555 ptsNo.7 Kiki Bertens: 4,535 ptsNo.8 Belinda Bencic: 4,010 ptsNo.9 Serena Williams: 3,915 ptsNo.10 Naomi Osaka: 3,625 ptsI.G.