Elina Svitolina, eliminata neasteptat de la Wuhan: Iata cum arata clasamentul WTA la varf

Elina Svitolina a pierdut surprinzator cu Alison Riske in sferturi la Wuhan (scor 1-6, 3-6) si va ramane pe locul 3 in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.Prima pozitie va fi ocupata in continuare de Ashleigh Barty, care are chiar sansa de a se distanta dupa ce a ajuns in semifinalele turneului din China.Pe locul doi al clasamentului o regasim pe Karolina Pliskova.1. Ashleigh Barty 6.446 puncte2. Karolina Pliskova 6.125p3. Elina Svitolina 5.320p4. Naomi Osaka 5.011p5. Simona Halep 4.907pReprezentanta noastra poate fi intrecuta de Petra Kvitova, daca jucatoarea din Cehia castiga turneul de la Wuhan.Saptamana viitoare, toata crema tenisului feminin va fi prezenta la Beijing, pentru Openul Chinei, dota cu premii uriase de 8,2 milioane de dolari.I.G.