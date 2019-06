Gabriela Ruse face un salt de rasunet in clasamentul WTA dupa parcursul de exceptie de la Nottingham

Ziare.

com

Pentru calificarea in sferturile de finala , Gabriela are asigurat un salt de 37 de locuri in ierarhia mondiala.In acest moment, Gabriela a urcat pana pe 174, dar mai poate ajunge si mai sus. Spre exemplu, daca se va califica in semifinale, Gabriela va urca pana pe locul 154.In orice caz, jucatoarea in varsta de 21 de ani se va afla, incepand de luni, pe cea mai buna pozitie din intreaga cariera.In sferturile de finala de la Nottingham, Gabriela o va intalni pe Caroline Garcia din Franta.C.S.