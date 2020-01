Garbine Muguruza face un salt impresionant in clasamentul WTA dupa victoria in fata Simonei Halep

Ziare.

Jucatoarea iberica are garantat un salt de 16 locuri, pana pe pozitia a 16-a.In cazul in care va castiga turneul, Muguruza va urca pana pe locul 12.De altfel, in aceasta luna, Muguruza a reusit sa castige in clasamentul WTA mai multe puncte decat o facuse in tot anul 2019. In 2020 a obtinut un total de 1.470 de puncte, in timp ce anul trecut acumulase 1.412 puncte.Amintim ca Simona Halep a fost invinsa in semifinalele de la Australian Open de iberica Garbine Muguruza la capatul unui meci electrizant.Sportiva noastra a pierdut dupa mai bine de doua ore de joc cu 7-6 (8), 7-5.In urma evolutiei de la Australian Open , sportiva noastra va urca pe locul 2 in clasamentul WTA.Pentru parcursul de la Melbourne , Simona va incasa un cec in valoare de 1.040.000 de dolari australieni, echivalentul a 704 mii de dolari americani.In finala de sambata, Garbine Muguruza o va intalni pe americanca Sofia Kenin.C.S.