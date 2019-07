Iata cum va arata Top 3 WTA dupa rezultatele de la Wimbledon

Ziare.

Ashleigh Barty, eliminata luni in optimile Grand Slam-ului britanic, va ramane in fruntea ierarhiei WTA si la inceputul saptamanii care urmeaza.Aceasta va fi urmata de Naomi Osaka, eliminata inca din turul trei la Wimbledon, in timp ce Karolina Pliskova, invinsa surprinzator luni in optimile de finala, va completa podiumul.1. Ashleigh Barty 6.605 puncte2. Naomi Osaka 6.257 puncte3. Karolina Pliskova 6.055 puncteVezi si: Simona Halep, in clasamentul WTA: Pe ce loc poate ajunge dupa marile surprize de la Wimbledon Urmatorul clasament WTA va fi anuntat oficial luni, 15 iulie.I.G.