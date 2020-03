Modificari importante in clasamentul WTA: Urcari spectaculoase pentru Irina Begu, Jaqueline Cristian si Irina Bara

Ziare.

In Top 10 WTA, Sofia Kenin si Elina Svitolina, castigatoare la Lyon, respectiv Monterrey au urcat cate o pozitie, respectiv doua pozitii, in timp ce Bianca Andreescu si Kiki Bertens sunt in coborare.Simona Halep se mentine pe pozitia secunda, la mare distanta de ocupanta primului loc, australianca Ashleigh Barty.1. Ashleigh Barty 8.717p2. Simona Halep 6.076p3. Karolina Pliskova 5.205p4. Sofia Kenin 4.590p (+1)5. Elina Svitolina 4.580p (+2)6. Bianca Andreescu 4.555p (-2)7. Kiki Bertens 4.335p (-1)8. Belinda Bencic 4.010p9. Serena Williams 3.915p10. Naomi Osaka 3.625pGratie succesului de la Indian Wells 125k, Irina Begu a facut un salt urias de 23 de locuri si a reintrat in Top 100 WTA.Urcari spectaculoase au inregistrat si alte doua tenismene romane, Jaqueline Cristian si Irina Bara, dupa evolutiile bune de la Lyon.75. Sorana Cirstea 820p (-1)81. Irina Begu 777p (+23)85. Patricia Tig 759p (-5)92. Ana Bogdan 710p (-2)120. Mihaela Buzarnescu 558p (-3)136. Monica Niculescu 470p (-3)159. Irina Bara 397p (+9)162. Jaqueline Cristian 388p (+12)176. Gabriela Ruse 351p (-6)I.G.