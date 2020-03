Modificari in Top 10 WTA

Ziare.

Kiki Bertens va pierde cu siguranta pozitia a 6-a in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.Si Bianca Andreescu ar putea fi depasita, in functie de rezultatele inregistrate de Sofia Kenin la Lyon, respectiv Elina Svitolina la Monterrey.Dar iata cum se prezinta Top 10 WTA in momnetul de fata:1. Ashleigh Barty 8.717p2. Simona Halep 6.076p3. Karolina Pliskova 5.205p4. Bianca Andreescu 4.555p5. Sofia Kenin 4.420p6. Elina Svitolina 4.410p (+1)7. Kiki Bertens 4.335p (-1)8. Belinda Bencic 4.010p9. Serena Williams 3.915p10. Naomi Osaka 3.625pUrmatorul clasament WTA va fi anuntat oficial luni dimineata.I.G.